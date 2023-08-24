Поисковая операция на месте крушения самолета, на борту которого по документам числился владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин завершена.

Как сообщают российские СМИ, обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося бизнес-джета.

Тела погибших во время крушения самолета в Тверской области увезли в морг на экспертизу.

По некоторым данным, на месте крушения самолета Пригожина найден его телефон.

Дорогу к селу Куженкино перекрыли сотрудники ОМОН и ДПС. К месту крушения приезжают машины правоохранителей.

«Два хлопка таких громких было. Даже у меня собака залаяла. Кусок улетел дальше, туда, к Куженкино, это посёлок. В том районе упал. А второй кусок полетел, обломок, так веерообразно, шумно так летел», - рассказал один из очевидцев авиакатастрофы.

По информации инсайдера телеканала Al Jazeera в ЧВК "Вагнер", тело Пригожина на данный момент со стопроцентной точностью пока еще не идентифицировано среди трупов, обнаруженных на месте катастрофы, при этом, никаких сомнений в гибели Пригожина у собеседника арабского телеканала нет.

В Санкт-Петербурге к «Вагнер-Центру» россияне несут цветы, символику ЧВК "Вагнер" и зажженные свечи.

После сообщений и гибели Евгения Пригожина там образовался стихийный мемориал.

Тем временем Следственный комитет рф возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее, на опубликованных россми обломках упавшего самолета заметили отверстия небольшого диаметра.

Высказывались предположения, что это следы поражающих элементов ракеты ПВО.

Отметим, что с момента бунта Пригожина прошло ровно два месяца.

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