Как сообщают российские СМИ, обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося бизнес-джета.
Тела погибших во время крушения самолета в Тверской области увезли в морг на экспертизу.
По некоторым данным, на месте крушения самолета Пригожина найден его телефон.
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Дорогу к селу Куженкино перекрыли сотрудники ОМОН и ДПС. К месту крушения приезжают машины правоохранителей.
«Два хлопка таких громких было. Даже у меня собака залаяла. Кусок улетел дальше, туда, к Куженкино, это посёлок. В том районе упал. А второй кусок полетел, обломок, так веерообразно, шумно так летел», - рассказал один из очевидцев авиакатастрофы.
По информации инсайдера телеканала Al Jazeera в ЧВК "Вагнер", тело Пригожина на данный момент со стопроцентной точностью пока еще не идентифицировано среди трупов, обнаруженных на месте катастрофы, при этом, никаких сомнений в гибели Пригожина у собеседника арабского телеканала нет.
В Санкт-Петербурге к «Вагнер-Центру» россияне несут цветы, символику ЧВК "Вагнер" и зажженные свечи.
После сообщений и гибели Евгения Пригожина там образовался стихийный мемориал.
Тем временем Следственный комитет рф возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее, на опубликованных россми обломках упавшего самолета заметили отверстия небольшого диаметра.
Высказывались предположения, что это следы поражающих элементов ракеты ПВО.
Отметим, что с момента бунта Пригожина прошло ровно два месяца.
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