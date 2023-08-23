На Бердянском направлении замечен отход российских оккупантов на одном из участков, эксперт рассказал, что это на самом деле означает.

Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец констатирует, что на Бердянском направлении российские захватчики начали «решать» проблему с подразделениями, застрявшими севернее рубежа Приютное - Заветное Желание.

По его словам, два мотострелковых полка стали постепенно отходить отходить из района севернее с.Приютное в юго-восточном направлении, ведя арьергардные бои.

«Это, конечно, совсем не означает, что противник отойдет из с.Приютное (скорее, наоборот), но это само по себе уже довольно показательно. Далее удерживать растянутую линию "опорников", тем более, в охваченном почти с 3-х сторон районе, не только "дорого стоит", но и опасно с тактической точки зрения...

Насколько я понимаю нынешнюю ситуацию на этом направлении, подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады противника получили приказ - любой ценой удержать северную часть с.Заветное Желание», - сообщил Машовец.

Военный аналитик предполагает, что, используя ее в качестве огневых позиций, а также восточную часть села, оккупанты надеются удержать свой "опорник" на перекрестке дороги из села и дороги, ведущей из Урожайного в Старомлиновку.

«И, таким образом, заблокировать дальнейшее продвижение передовых подразделений ВСУ восточнее с.Заветное Желание...», - пояснил замысел оккупантов Машовец.

Также эксперт высказал предположение, что на северо-восточной окраине села Старомлиновка, а также в посадках вдоль дороги от нее на Керменчик, противник оборудует дополнительные позиции.

Очевидно, противник готовится отбивать "атаки ВСУ", уже по направлению на Старомлиновку, восточнее с.Заветное Желание.

«Вполне ожидаемые действия противника после ухода из села Урожайное. По-моему, в 218-м танковом полку противника осталось не так уж много исправных танков. Поэтому, по всей вероятности, на этом участке могут появиться танки 5-й отдельной танковой бригады противника», - предполагает Константин Машовец.

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