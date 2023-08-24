Об этом, как пишет Politeka.net, срочно предупредил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
«Враг кроет огнем центр Херсона! Все в укрытие!», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что россия разрушила еще одну больницу на Херсонщине.
Около четырех утра оккупанты обстреляли здание медицинского учреждения в Комышанах.
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Повреждены два кабинета, потолок, система водоснабжения, полностью разрушена крыша.
Отметим, что медучреждение не работало, помещения были законсервированы.
К счастью, пострадавших среди гражданских нет.
Также отметим, что жители Херсона продолжают эвакуироваться из-под обстрелов.
Так, в День Независимости Украины спасатели встретили прибывший из Херсона эвакуационный поезд.
«Утром на перрон Хмельницкого вокзала прибыл эвакуационный поезд из Херсона, его встретили спасатели и представители Красного Креста Украины.
Людям помогли сойти с поезда, перенести вещи и угостили теплыми напитками. Психологи ГСЧС общались с людьми, чтобы помочь освоиться на временном месте», - сообщили спасатели.
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Также сообщалось, что оккупанты получили новый подлый приказ после побега из Урожайного - в чем его суть.
Кроме того, Politeka.net писала, что осиротевшие дети в Мариуполе ночуют под открытым небом.