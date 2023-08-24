Российские захватчики коварно атаковали улицы города посреди дня, 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон.

По данным следствия, оккупанты атаковали Херсон 24 августа около 11.00.

«Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. Пока известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются», – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Известно, что пострадавшему ребенку 7 лет.

«7-летняя девочка попала под вражеский удар в квартире. У нее – ранение спины, руки и ноги.

В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь», – сообщили в главе Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Данные о других пострадавших уточняются.

Напомним, ранее в Херсонской ОГА срочно предупредили жителей Херсона, что враг обстреливает город.