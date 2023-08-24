На День незалежності України російські загарбники відкрили вогонь по вулицям Херсона.

Про це, як пише Politeka.net, терміново попередив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

«Ворог криє вогнем середмістя Херсона! Усі в укриття!», - йдеться у повідомленні.

Додамо, раніше стало відомо, що росія зруйнувала ще одну лікарню на Херсонщині.

Близько четвертої ранку окупанти обстріляли будівлю медичної установи у Комишанах.

Пошкоджено два кабінети, стелю, систему водопостачання, вщент зруйновано дах.

Зазначимо, що медзаклад не працював, приміщення були законсервовані.

На щастя, постраждалих серед цивільних немає.

Також зазначимо, що мешканці Херсонщини продовжують евакуюватися з-під обстрілів.

Так, у День Незалежності України рятувальники зустріли евакуаційний потяг, що прибув з Херсону

«Вранці на перон Хмельницького вокзалу прибув евакуаційний протяг з Херсону, його зустріли рятувальники та представники Червоного Хреста України. Людям допомогли зійти з потяга, перенести речі та пригостили теплими напоями. Психологи ДСНС спілкувалися з людьми, аби допомогти освоїтися на тимчасовому місці», - повідомили рятувальники.

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