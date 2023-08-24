Про це, як пише Politeka.net, терміново попередив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
«Ворог криє вогнем середмістя Херсона! Усі в укриття!», - йдеться у повідомленні.
Додамо, раніше стало відомо, що росія зруйнувала ще одну лікарню на Херсонщині.
Близько четвертої ранку окупанти обстріляли будівлю медичної установи у Комишанах.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
Кільце навколо Бахмута закривається: українцям пояснили, що відбувається у місті
Трагедія на Сумщині: є жертви, під завалами школи шукають тих, що вижив
Прикордонник перейшов на бік рф, щоб стріляти по українцях: покарання наздогнало зрадника
Мобілізація в Україні: батько трьох дітей може потрапити під призов, розвінчаний "міф"
Пошкоджено два кабінети, стелю, систему водопостачання, вщент зруйновано дах.
Зазначимо, що медзаклад не працював, приміщення були законсервовані.
На щастя, постраждалих серед цивільних немає.
Також зазначимо, що мешканці Херсонщини продовжують евакуюватися з-під обстрілів.
Так, у День Незалежності України рятувальники зустріли евакуаційний потяг, що прибув з Херсону
«Вранці на перон Хмельницького вокзалу прибув евакуаційний протяг з Херсону, його зустріли рятувальники та представники Червоного Хреста України. Людям допомогли зійти з потяга, перенести речі та пригостили теплими напоями. Психологи ДСНС спілкувалися з людьми, аби допомогти освоїтися на тимчасовому місці», - повідомили рятувальники.
Останні новини України:
У День Незалежності України окупанти жорстоко вдарили по Дніпру.
Також повідомлялось, що окупанти отримали новий підлий наказ після втечі з Урожайного - у чому його суть.
Крім того, Politeka.net писала, що осиротілі діти в Маріуполі ночують просто неба.