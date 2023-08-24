За более чем полтора года войны в Украине российские оккупационные войска потратили большой запас своих смертоносных ракет. Из запасов у них осталось может 10-15%, однако, они могут производить новые, к счастью, не в таких огромных количествах.
Об этом в эфире "5 канала" рассказал военный эксперт Петр Черник.
По его словам, по состоянию на начало войны у оккупантов было 11 классов стратегических неядерных ракет, начиная от Х-101 и заканчивая "Точкой-У", и свои запасы они практически все использовали.
"Осталось, ну может, 10-15%, особенно Х-22 – их еще несколько десятков есть. А на эту минуту перешли в режим: "изготовили – применили". Особенно, Х-101, 3М14 "Калибр" и "Кинжал". А также ракеты ближнего и среднего радиуса: Х-31, -35, -59 – от 110 до 300 километров для нанесения ударов с довольно тяжелыми боевыми частями", - рассказал Петр Черник.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Ужасный удар по центру Херсона: снаряд влетел в дом, где был ребенок
На борту значился Пригожин: в РФ потерпел крушение самолет, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера"
Сердце пополам: Андрей Данилко переживает потерю
Одесская полиция ворвалась к переселенцам, дети и старики дрожали, ожидая развязки: скандальные детали и фото
Как отмечает военный эксперт, к сожалению, до 100 единиц ракет оккупанты могут производить, цифры рознятся в зависимости от того, как поступает микроэлектроника. Они будут изготовлять и будут применять, нужно об этом помнить, говорит эксперт.
Последние новости Украины:
Напомним, Обостренная ситуация на Купянском направлении: эксперт рассказал, как могут развиваться события.
Как сообщала Politeka, Ввести ротацию в ТЦК: львовские депутаты обратились к Зеленскому и Залужному.
Также Politeka писала, что Угроза на Сумщине: российские ДРГ постоянно пытаются перейти границу, какая там ситуация.