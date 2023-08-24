Оккупанты частично исчерпали свои запасы ракет, которыми кошмарят украинцев уже более полутора года, однако, они могут производит новые.

За более чем полтора года войны в Украине российские оккупационные войска потратили большой запас своих смертоносных ракет. Из запасов у них осталось может 10-15%, однако, они могут производить новые, к счастью, не в таких огромных количествах.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, по состоянию на начало войны у оккупантов было 11 классов стратегических неядерных ракет, начиная от Х-101 и заканчивая "Точкой-У", и свои запасы они практически все использовали.

"Осталось, ну может, 10-15%, особенно Х-22 – их еще несколько десятков есть. А на эту минуту перешли в режим: "изготовили – применили". Особенно, Х-101, 3М14 "Калибр" и "Кинжал". А также ракеты ближнего и среднего радиуса: Х-31, -35, -59 – от 110 до 300 километров для нанесения ударов с довольно тяжелыми боевыми частями", - рассказал Петр Черник.

Как отмечает военный эксперт, к сожалению, до 100 единиц ракет оккупанты могут производить, цифры рознятся в зависимости от того, как поступает микроэлектроника. Они будут изготовлять и будут применять, нужно об этом помнить, говорит эксперт.

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