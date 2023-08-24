Российские захватчики без устали поливают смертоносным огнем мирные украинские города и населенные пункты

Так, минувшей ночью враг в очередной раз обстрелял г. Волчанск Чугуевского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА .

В результате атаки повреждено медицинское учреждение, произошел пожар. Также поврежден объект гражданской промышленности.

К счастью, без пострадавших.

Кроме того, около двух часов ночи враг из артиллерии обстрелял с. Вильча Чугуевского района.

"Без пострадавших и масштабных разрушений", - сообщили о последствиях в ОГА.

Всего за прошлые сутки под вражеским огнем находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

«Вчера утром враг нанес удар, предварительно ракетой Х-35, по с. Михайловка Чугуевского района. Повреждены здания и техника агропредприятия, произошел пожар.

В результате обстрела Купянска повреждены жилой дом, частный автотранспорт и линия электропередач.

В Волчанске в результате вражеского обстрела горел жилой дом и две хозяйственные постройки», - рассказали в ОГА о последствиях.

Не утихают обстрелы и в Николаевской области. Так, 23 августа враг наносил обстрелы из артиллерийских установок и РСЗО по акватории Очаковской общины.

«Пострадавших нет», - говорится в новом отчете Николаевской ОГА.

К ночи 24 августа оккупанты ударили по Куцурубской общине - повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

«Пока известно о трех пострадавших из-за обстрелов оккупантами территории Николаевщины», - уточнили в ОГА.

Терроризируют россияне и Херсонщину. В новой сводке Херсонской ОГА сообщается, что за минувшие сутки противник совершил почти 100 обстрелов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

«Попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территории и здании детского сада, территории фабрики и предприятия в Херсоне; админздание и магазин в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения», - рассказали в Херсонской областной военной администрации.

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