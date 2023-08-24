Россия продолжит терроризировать мирное население, потому что ничего нового они придумать не могут.

Как и в прошлом году, Россия продолжит наносить ракетные удары по инфраструктуре украинских городов. Однако, пережить этот сезон украинцам будет возможно немного легче, так как мы уже это проходили.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, ничего концептуального нового от РФ ждать не стоит, они продолжат терроризировать мирное население.

"Мы тогда выдержали, а нас застали врасплох, мы не были готовы, в первую очередь в энергетической части и на персональном уровне, то сейчас, что называется, небольшие электрогенерирующий системы, я подразумеваю здесь дизель- и бензогенераторы для частного применения есть в доступной продаже. В части что касается топлива, мне кажется, проблематика полностью решена. Не думаю, что будет что-то такое мегановое, чего мы не можем увидеть", - говорит Петр Черник.

Кроме того, как подчеркивает эксперт, с прошлого сезона у нас значительно усилилась система противовоздушной обороны.

"Уровень противовоздушной обороны существенно возрос. Тогда еще Patriot не работали, о SAMP/T даже и не приходилось мечтать. Это все уже есть, движется, усиливается наша оборона установками NASAMS, новыми установками Patriot. Поэтому, думаю, что в стратегическом смысле выдержим. А будут ли продолжать логику террора энергетики, ну а разве они умеют что-то другое?", - говорит Петр Черник.

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