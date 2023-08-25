Причем подрыв был, скорее всего, с помощью дальних средств поражений, а видео с доказательствами снято с больших высот и большой дальности, подметил эксперт.

Вчера стало известно, что главное управление разведки (ГУР) подтвердило инцидент, произошедший в районе населенного пункта Оленевка, на полуострове, который находится под оккупацией в Крыму. В результате взрыва была уничтожена российская зенитно-ракетная система.

Как рассказал военный эксперт Роман Свитан, этот взрыв разрушил не только саму установку, но и уничтожил находившиеся на ней ракеты, а также военный персонал, который находился рядом.

В связи с ограниченным количеством таких комплексов в арсенале противника, данное событие наносит серьезный удар по системе противовоздушной обороны оккупированных территорий.

«Непростую еще систему, С-400 подорвали. Причем подорвали, скорее всего, с помощью дальних средств поражений, а видео с доказательствами снято с больших высот и большой дальности. Возможно, у нас уже есть такого рода беспилотники, которые видят на дальность там 200 км, а возможность наводить ракеты в онлайн-режиме – очень хорошая система.

Этот комплекс был самым распиаренным у россиян, С-400 был поражен с помощью ракеты, которую в принципе они должны были перехватить и уничтожить. То есть это доказывает, что очередной пиар рф не имел смысла.

Появилась и информация об уничтожении «Бастиона», это зенитно-ракетный комплекс, который работает ракетами Оникс. Это они кошмарили в своё время наше побережье Одессы порты» - поделился эксперт об успехах ВСУ.

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