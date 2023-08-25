Если Путин не поедет на саммит G-20 или на запланированную встречу в Китае, это, среди прочего, может свидетельствовать о его плохом состоянии здоровья. Приближенные к диктатору элиты, в частности Шойгу, может об этом знать и уже начинают борьбу за власть, осознавая скорую кончину Путина.

Об этом в эфире Radio NV рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, гибель Пригожина которая вполне может быть спланированным убийством, говорит о том, что в РФ началась борьба за власть.

"Одно из объяснений, которое может быть, мы точно не знаем, но если логично рассуждать. А что на самом деле с состоянием здоровья Путина? Если серьезные проблемы, и, если российские элиты, в частности Шойгу, чувствуют, что, ну скажем так, Путину осталось не очень много, они могут действовать на свое усмотрение. И вот то, что вчера произошло с Пригожиным, на самом деле это может быть первым актом начала борьбы за власть в России", - говорит Владимир Фесенко.

По словам политолога, Шойгу вполне может брать на себя инициативу, и таким образом уже убирает для себя скажем так главного врага, которого могут использовать его конкуренты

"И это только одна из версий, это одна из гипотез. Мы еще не знаем точно, но посмотрим, что будет дальше, каким будет продолжение. Возможно оно будет не сразу, не как случилось с этой местью через два месяца. Кстати, тоже вот на что обратили внимание – ровно через два месяца. Так вот посмотрим. Я думаю, что этот триггер Пригожинский он продолжает работать", - говорит Фесенко.

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