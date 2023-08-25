Пока не понятно, была ли смерть Пригожина убийством или случайностью, однако, это никак особо не повлияет на ситуацию на войне в Украине. Даже несмотря на то, что некоторые российские военные и офицеры поддерживали главаря "вагнеровцев", они не имеют сильно выраженных бунтарских настроений.
Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.
По его словам, смерть Пригожина никак не повлияет на фронт, потому что одно дело поддерживать его, а другое дело действовать.
"Традиционной для России есть такая кухонная оппозиция, когда они живо обсуждают действия своего правительства на кухне, но за этим не следует никаких практических действий. Это во-первых. А во-вторых, ну в принципе, то что произошло с Пригожиным было абсолютно очевидно, и после 24 июня его жизнь измерялась буквально неделями, что собственно произошло", - говорит Сергей Грабский.
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Как отмечает эксперт, эта "досадная неожиданность" произошла через два месяца после так называемого Марша справедливости Пригожина, назад никак это не повлияет на ситуацию на поле боя.
"Противники и дальше будут продолжать со спокойствием рабов идти на смерть, пытаясь останавливать наши подразделения, и в принципе, ситуация в ближайшей перспективе не изменится. Хотя с другой стороны, нужно понимать, что такое противостояние жаб и гадюк, оно может привести к тому, что где-то внутри этой системы, которая называется кремлевским режимом, создадутся предпосылки, что какой-то человек может просто пойти на такой отчаянный шаг, как уничтожения центра зла на этом направлении", - говорит Грабский.
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