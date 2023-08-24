"Мастер Шеф" Клопотенко подчеркнул, что икра из баклажанов на зиму обладает непревзойденным вкусом. Но свежая версия имеет свои особенности.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт простой икры из баклажанов. Кулинар отметил, что икра из баклажана не потребует много времени для приготовления. К тому же она очень аппетитная и отличается интересным вкусом.

"Мастер Шеф" Клопотенко подчеркнул, что икра из баклажанов на зиму обладает непревзойденным вкусом. Но свежая версия имеет свои особенности, ее стоит попробовать приготовить пока длиться сезон баклажанов. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко подчеркнул, что приготовление блюда займет лишь 25 минут, что делает ее идеальной в качестве быстрой закуски или даже гарнира.

То есть несколько простых шагов, и перед вами уже отличный овощной дип или может быть даже гарнир, готовый к наслаждению.

"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингридиенты для блюда, которые понадобятся для приготовления:

1 баклажан

2 сладких перца

3 зубчика чеснока

1 небольшой помидор

5 мл масла

5 г сливочного масла

соль и перец по вкусу

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, что для начала разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите противень и смажьте на него 5 мл масла.

Разместите на нем нарезанные овощи: баклажаны, 2 перца, помидор и 3 зубчика чеснока. Запекайте их вместе в течение 15-20 минут. После выпечки дайте овощам немного остыть.

"Мастер Шеф" Клопотенко добавил, что дальше нужно снять кожуру с томата, чеснока, баклажана и перца. Извлеките имеющиеся косточки из перца. Переложите подготовленные овощи в чашу блендера и смешайте их до получения однородной консистенции.

Добавьте 5 г растительного масла, соль и перец по вкусу. Если вы любите более насыщенный вкус, добавьте больше масла. Еще раз взбейте все ингредиенты в блендере, пока не добьетесь желаемой текстуры икры.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.

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