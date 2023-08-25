То есть если буквально в ближайшее время будут какие-то события в рф, которые будут вызывать вопросы, то это дело спецслужб, считает эксперт.

В рф произошла авиационная катастрофа, в ходе которой разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Это событие может быть интерпретировано как публичное убийство лидера группировки "Вагнер", и решение о таком действии, возможно, было принято высшим руководством рф, о чем сразу заговорили в сети.

Александр Мусиенко – военный и политический эксперт, политический и юридический советник, рассказал детальнее о ситуации после случившегося.

«Результатом определенной борьбы в россии на осень будут серьезные процессы, однако это не означает, что обязательно мы увидим новые перевороты, там устранение Путина. Это будет означать, что события будут характеризоваться таким образом, что борьба будет набирать обороты, это будет выходить за определенные пределы и это будет означать, что мы увидим интересные события.

Взрывы где-то, происходящие на территории россии в глубине, увидим убийства разного рода, террористические акты, проявления саботажа на фронте. То есть если буквально в ближайшее время будут какие-то события в россии, которые будут вызывать вопросы, то это дело спецслужб. Мы выходим на новый период борьбы», - поделился эксперт.

Также по словам эксперта есть несколько сценариев освобождения Крыма, главные из которых военный и дипломатический. Однако, когда ВСУ будут стоять у входа в Крым РФ может усилить ядерные угрозы, она просто так не уйдет из полуострова.

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