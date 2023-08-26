Разведчик рассказал, что ресурсы оккупантов ослабевают, а фронт сейчас, как натянутая струна, может оборваться в любой момент.

Армия оккупантов теряет боеспособность на глазах, а линия фронта превратилась натянутую струну. Если струна порвется в одном месте, то дальше фронт уже не удержится и оккупантам придется бежать.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал украинские военный разведчик Арти Грин.

По его словам, оккупантам не будет за что уцепится, в частности и за Крым, потому что перешеек всего 11 километров.

"Пойдет Цепная реакция. Но дело в том, что Крым окажется в изоляции, потому что у нас есть средства поражения, которыми можно уничтожить Крымский мост, держать под огневым контролем паромы и переправы. Удерживать долго такую территорию, где население только два с половиной миллиона, плюс еще какой-то военный контингент, ну будет крайне сложно", - говорит Арти Грин.

По словам разведчика, ситуация может развиваться так, что россиянам придется просить у Украины коридор для эвакуации своих сил из Крыма.

"Думаю противник будет вынужден идти на военно-дипломатическую какую-то меру по оставлению Крыма без боя, потому что в течение какого-то времени эта группировка не сможет себя содержать и боевым обеспечением, и даже банальным питанием. Поэтому они вынуждены будут оставить Крым. А для того, чтобы это сделать, надо будет уже с нами договориться, чтобы мы дали коридор, то есть не топили их паромы для эвакуации. Ну или еще какой-то формат", - говорит Арти Грин.

Последние новости Украины:

Напомним, Обостренная ситуация на Купянском направлении: эксперт рассказал, как могут развиваться события.

Как сообщала Politeka, Ввести ротацию в ТЦК: львовские депутаты обратились к Зеленскому и Залужному.

Также Politeka писала, что Угроза на Сумщине: российские ДРГ постоянно пытаются перейти границу, какая там ситуация.