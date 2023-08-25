Оказалось, борт был выставлен на продажу за 5 млн евро и его в день крушения приходили смотреть покупатели. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ называет их личности – это были представители авиакомпании Русджет.
Чтобы провести их в охраняемую зону, а потом на борт, покупатели были заявлены, как пассажиры рейса. Осмотрев снаружи и изнутри самолет они спокойно ушли.
«Самолет внутри стремный, как у цыганского барона»,
«Проходной двор, не удивителен итогу», «Неплохой самолет был»,
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«В покупателе не узнали Буданова с усами?»,
«По классике жанра в самолете должен был быть дворецкий. Он и есть убийца»,
«Какой-то очень специфический и нарочито показательный способ убийства выбрали. Не проще ли было в Африке вальнуть по-тихому? Есть же снайперы, или тачку взорвать, если с ядами они уже облажались неоднократно», - комментируют кадры пользователи соцсетей.
Добавим, бывший руководитель отдела по России секретной разведслужбы Великобритании не сомневается, что к гибели владельца ЧВК "Вагнер" причастен некий приближенный к нему человек.
Бывший офицер британской разведки Кристофер Стил, возглавлявший в МИ-6 отдел по России, допустил, что взрывное устройство могли разместить в винном ящике.
"Конечно, это работа внутреннего агента. Предполагается, что это бомба в ящике из-под вина", — цитирует Sky News Кристофера Стила.
Прежде высказывались версии о неисправностях двигателя и ракете класса "земля-воздух".
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Также сообщалось, что новый анонс от Буданова переполошил оккупантов в Крыму.
Напомним также, что враг цинично ударил по супермаркету, в котором были люди.