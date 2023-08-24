Російські загарбники обстріляли магазин у центрі міста, в якому на той момент були люди.

Новий жорстокий удар росіяни здійснили сьогодні, 24 серпня, близько 11.00 по центру Курахового, пише Politeka.net з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За попередніми даними, росіяни атакували мирне українське місто зі ствольної артилерії.

«Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої», - повідомили в прокуратурі.

Одну з постраждалих дістали з-під завалів.

Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку.

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