Обладательница титула «Мисс Украина Вселенная-2023» Ангелина Усанова опубликовала фото красоток, которые примут участие в конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2023».

«Мисс Украина Вселенная-2023» Ангелина Усанова скоро отправится в Сальвадор, где в этом году 18 ноября состоится конкурс красоты «Мисс Вселенная».

Сейчас Ангелина Усанова находится в США, но ждет своего возвращения в Украину, где состоится ее коронация, официальная фотосессия в качестве "Мисс Украина Вселенная" и подготовка к конкурсу "Мисс Вселенная".

«До "Мисс Вселенная"-2023 остается два месяца. Объем работы очень большой», - говорит «Мисс Украина-Вселенная-2023» Ангелина Усанова.

Поклонники конкурса красоты уже делают свои прогнозы о победительнице «Мисс Вселенная-2023».

Некоторые из них на своей странице разместила и Усанова, одновременно показав, как выглядят ее соперницы – представительницы других стран на «Мисс Вселенная-2023».

Так, некоторые пророчат «Мисс Украина Вселенная-2023» лишь 18 место, другие уверены, что Ангелина Усанова окажется на 13-й строчку.

При этом победу предсказывают красавицы из Таиланда.

"Приближается 72-й конкурс "Мисс Вселенная", который состоится в ноябре в Сальвадоре, и вот мой первый прогноз на всемирный конкурс...", - говорится в комментарии к одному из прогнозов.

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