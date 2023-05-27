Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка ще до повномасштабної війни здобула титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Анна Неплях просто-таки вразила новою фотосесією і своєю схожістю з американською суперзіркою Кім Кардашьян.
Як видно, на нових фотографіях Анна Неплях зображена на вулицях Парижа, куди нещодавно вирушила, дівчина пафосно та різноманітно позує фотографу, сяючи принадами. Перед камерою модель з'явилася у спокусливому вузькому корсеті незвичайного крою з цікавим малюнком, який підкреслив пружне декольте, яке ледь не випадає, а також на ній модні джинси. Волосся дівчини заплетені в незвичайну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж та модні окуляри. У цьому образі Анна Неплях дуже нагадала шанувальникам Кім Кардашьян.
Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію моделі:
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"Я дико перепрошую, але без мату тут не скажеш. Аня, це просто…".
"Кім, це ти?"
"Боже, це підпал!"
"Вау. Завжди несподівані образи".
"Кім, ти це?".
"Ого, щось новеньке".
"Корсет вогонь, а ти просто гармата".
"Вау, вам дуже пасує".
"Які стильні джинси!"
"Така розкішна".
"Схожа на Кім Кардашьян".
"Ти мистецтво".
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