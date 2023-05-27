Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка ще до повномасштабної війни здобула титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Анна Неплях просто-таки вразила новою фотосесією і своєю схожістю з американською суперзіркою Кім Кардашьян.

Як видно, на нових фотографіях Анна Неплях зображена на вулицях Парижа, куди нещодавно вирушила, дівчина пафосно та різноманітно позує фотографу, сяючи принадами. Перед камерою модель з'явилася у спокусливому вузькому корсеті незвичайного крою з цікавим малюнком, який підкреслив пружне декольте, яке ледь не випадає, а також на ній модні джинси. Волосся дівчини заплетені в незвичайну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж та модні окуляри. У цьому образі Анна Неплях дуже нагадала шанувальникам Кім Кардашьян.

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію моделі:

"Я дико перепрошую, але без мату тут не скажеш. Аня, це просто…".

"Кім, це ти?"

"Боже, це підпал!"

"Вау. Завжди несподівані образи".

"Кім, ти це?".

"Ого, щось новеньке".

"Корсет вогонь, а ти просто гармата".

"Вау, вам дуже пасує".

"Які стильні джинси!"

"Така розкішна".

"Схожа на Кім Кардашьян".

"Ти мистецтво".

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