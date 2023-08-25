В ночь на 25 августа российские оккупанты осуществили странный обстрел Одесской области, применив две КРМБ "Калибр" и две авиационные Х-59. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Очень необычный набор, который был успешно сбит. Но расслабляться рано. Дело в том, что ракетный удар минувшей ночи и вправду выглядит весьма невзрачно на фоне того, какой на сегодняшний день оккупанты могли накопить БК. И верить в то, что они им не воспользуются - глупо", — заявил эксперт.

Кроме того, по его словам, следует проследить частоту применения ракет и дронов в ближайшие недели.

"Если россия войдёт в сентябрь и октябрь с значениями их применения ниже среднемесячных, то можно сделать вывод о подготовке БК к террору в отопительный сезон. Хотя, опять-таки, это никоим образом не означает, что следует снижать бдительность и не обращать внимание на воздушные тревоги", — подчеркнул военный обозреватель.

Александр Коваленко также привел данные по налётам Shahed-136. В мае оккупанты запустили 413 беспилотников, из которых 377 были сбиты. В июне показатели составили 197/166, в июле — 246/205, за август (по состоянию на 25.08) — 149/133.

"Данные цифры не свидетельствуют о том, что на территории россии начато массовое производство Shahed-136. Скорее, можно говорить о средневзвешенном применении с учётом поставок из Ирана", — добавил эксперт.

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