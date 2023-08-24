Так, минулої ночі ворог вкотре обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Внаслідок атаки пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості.

На щастя, без постраждалих.

Крім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв с. Вільча Чугуївського району.

«Без постраждалих та масштабних руйнувань», - повідомили про наслідки в ОДА.

Загалом минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

«Вчора зранку ворог завдав удару, попередньо ракетою Х-35, по с. Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач.

У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди», - розповіли в ОДА про наслідки.

Не вщухають обстріли і на Миколаївщині. Так, 23 серпня ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ по акваторії Очаківської громади.

«Постраждалих немає», - йдеться у новому зведенні Миколаївської ОДА.

Посеред ночі 24 серпня окупанти вдарили по Куцурубській громаді - пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

«Наразі відомо про трьох постраждалих через обстріли окупантами території Миколаївщини», - уточнили в ОДА.

Тероризують росіяни і Херсонщину. У новому зведенні Херсонської ОДА повідомляється, що за минулу добу противник здійснив майже 100 обстрілів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди.

«Поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні; адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення», - розповіли у Херсонській обласній військовій адміністрації.

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