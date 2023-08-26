Недавно самолет, принадлежащий руководителю частной военной компании "Вагнер", разбился в Тверской области. Среди экипажа значился и Евгений Пригожин, это событие можно рассматривать как убийство, по меньшей мере в информационном смысле. Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан рассказал детальнее о ситуации после случившегося.
На данный момент остается некоторая неопределенность относительно подтверждения личности пассажиров, включая наличие Евгения Пригожина на борту. Однако, с точки зрения информационного убийства, это утверждение имеет место быть.
"Как политический деятель или источник информации, Пригожин больше не будет играть активную роль в любом случае. Он стал такой себе жертвой информационной кампании, о чем свидетельствует его недавний путь и действия российских властей" - поделился эксперт.
При этом он добавил, что люди Пригожина уже ранее убивали летчиков, когда двигались на Москву, что в данном случае могло стать аналогией. Он также предполагает, что весь этот сценарий, связанный с Пригожиным, мог разрабатываться долгое время.
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Эксперт добавил, механизм трагедии остается пока неясным. Имеется две версии: первая предполагает, что самолет был сбит ракетами, вторая говорит о возможном взрыве на борту. Однако, вскоре должно стать ясно, какая из них верна.
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