Под огнем находились 12 населённых пунктов. Повреждены 20 гражданских объектов – 11 жилых домов, критическая инфраструктура, магазин, админздание, птичник, автомобили.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 25 августа.
Утром россияне нанесли авиаудар ракетой «Р-37» по окрестностям Малотарановки Краматорской общины. К счастью, без жертв и разрушений.
Накануне на Донецком направлении из артиллерии враг накрыл Курахово. В городе ранены пять человек, повреждены многоэтажки, супермаркет, админздание, объект критической инфрастурутуры, авто.
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Что касается Волновахского направления, то там Угледар потерпел авиаудар и 29 артобстрелов. Дважды оккупанты обстреляли Максимовку, а также повредили дом в Новоукраинке.
Кроме того, на Горловском направлении повреждены дома в Щербиновке Торецкой общины и в Часовоярской общине, а на Лисичанском направлении разрушен дом в Северске. Зафиксировано 5 обстрелов российскими оккупантами Лиманской общины.
Всего за сутки россияне ранили 6 жителей Донетчины. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 1667 человек в Донецкой области, еще 4040 получили ранения. Эти данные не учитывают Мариуполь и Волноваху, где пока невозможно точно установить количество жертв.
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Также напомним, что новые беспощадные атаки врага принесли много горя.
Кроме того, Politeka.net писала о страшном ударе по Днепру.