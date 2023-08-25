В отличие от Токмакского направления, на Бердянском направлении противник располагает целым набором сил и средств, чтобы удерживать ситуацию.

После освобождения Старомайорска и Урожайного вряд ли появились значительные основания утверждать, что на Бердянском направлении ВСУ уже смогли "вплотную приблизиться" к значительному оперативному успеху.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец.

По рубежу с.Любимовка - с.Орлинское противник развернул огневые подразделения 305-й артиллерийской бригады. По мнению эксперта, для ее средств поражения это довольно необычно близко к переднему краю.

"Думаю, это сделано для того, чтобы иметь возможность бить "глубже" по нашему тактическому тылу... Как в рамках контрбатарейной борьбы (ведь украинская арта имеет преимущество в дальности стрельбы), так и для того, чтобы не давать возможность командованию ВСУ наращивать усилия на этом направлении путем интенсивных огневых налетов по основным районам сосредоточения и развертывания частей и соединений", — пишет эксперт.

Кроме того, Константин Машовец отметил, что вся эта артиллерия противника сконцентрирована здесь также для ударов по району с. Нововозлатополь, с. Степное, с. Приютное, с. Старомлиновка и с. Заветное Желание.

"Кроме этого, стоит сказать, что противник достаточно активно действует на этом направлении модульными барражирующими боеприпасами типа "ZALA-Ланцет" (работает даже включая район с.Великая Новоселка). Фиксируется, как минимум, 2 подразделения уровня "рота", подготовленных для применения этих барражирующих боеприпасов", — добавил военный обозреватель.

По его словам, в смысле возможного противодействия дальнейшим наступательным действиям ВСУ на Бердянском направлении стоит обратить внимание на ситуацию с 336 обр МП и 5-й отдельной танковой бригадой противника, которые сосредоточены и развернуты в районах, прикрывающих фланги Старомлиновского узла обороны.

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