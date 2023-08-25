Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области, враг бил из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков и применяла БПЛА.
"В результате обстрелов повреждены административные и промышленные здания, медицинская амбулатория, жилые дома и автомобили", - рассказали в полиции.
Так, в Широкой Балке под вражеский обстрел попал 35-летний тракторист, пахавший поле, чтобы остановить распространение огня.
Один из выпущенных врагом снарядов упал возле трактора – водитель погиб на месте.
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Кроме того, противник совершил артобстрел Николаевки. В результате этой атаки ранен 67-летний мужчина.
Еще один мужчина 77 лет был ранен в результате обстрелов дачных участков в Никольском.
Под вражеским огнем остается многострадальный Херсон – там взрывы раздавались круглосуточно.
«Враг безжалостно пытался уничтожить инфраструктурные объекты, целил по территории предприятий, мирным жилым кварталам Корабельного и Днепровского районов.
Снарядами повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили», – сообщают в полиции.
В центре Херсона один из вражеских снарядов попал в дом – ранение получила 6-летняя девочка. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму, обломочное ранение бедра, спины и ноги.
Добавим, что оккупанты 25 августа атаковали Крещеновку Нововоронцовской общины.
В результате вражеских ударов повреждено здание фермерского хозяйства.
Пострадавших среди гражданских нет.
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