Так, сьогодні вранці ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Внаслідок атаки був поранений 59-рійчни чоловік, його госпіталізували.

"Площа пожежі склала близько 150 кв.м. Під час обстрілу постраждав 59-річий чоловік. Пожежу ліквідовано о 08:51", - повідомили в ДСНС України.

Також повідомляється, що протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.

«У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району пошкоджено три приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа», - розповіли в Харківській ОДА про наслідки.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Поліцейські Харківщини опублікувал фото понівечених і згорілих житлових будинків внаслідок атак.

Додамо, що майже 100 обстрілів зафіксовано таож у 23 мирних містах та селах Запорізької області.

Під вогнем були території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Ольгівського, Преображенки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Також повідомляється, що чотири авіаудари прийшлося по Оріхову, Малій Токмачці та Левадному.

В результаті обстрілів надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури.

«Без постраждалих», - констатували в Запорізькій ОДА.

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