Именно в районе Работино оборона российских оккупационных войск в Запорожской области начинает трещать сильнее всего, несмотря на то, что у рф в регионе группировка около 100 тыс. л.с., что в 3 раза больше наступающих украинских сил.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт объяснил, что первая линия обороны — это самое сложное препятствие для наступающих сил, это минные поля, усыпанные окопами и траншеями, находящиеся под огневым воздействием противника. А во второй линии обороны количество минных полей в разы меньше, но там концентрация механизированной компоненты: танки, ББМ, артиллерия.

"И именно с этой компонентой возникает у наступающей стороны не меньшие проблемы, нежели с минными полями первой линии. Но есть нюанс", — пишет Александр Коваленко.

По его словам, сейчас по 0408 оккупанты сконцентрировали невероятное количество подразделений для противодействия прорыву украинских сил. Но те подразделения потрепанные и критически недоукомплектованные, у них нет штатного количества техники, соответствующего потребностям и характеристикам удержания второй линии обороны.

"И теперь, столкнувшись с ситуацией, когда основного ресурса, который должен сдерживать противника по второй линии обороны, попросту нет в достаточном количестве, командование РОВ начинает паниковать. А ведь это было освобождено только Роботино. Не за горами Старомлиновка.

Представьте себе линию обороны, рвущуюся сразу в двух местах. Рвущуюся когда заткнуть даже один прорыв сил попросту недостаточно. Но самое интересное в этой ситуации то, что порваться может ещё в одном месте. Но об этом позже, а пока, наблюдаем за автобаном 0408", — добавил военный обозреватель.

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