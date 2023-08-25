В пятницу, 25 августа, пожар разгорелся в жилом доме в Печерском районе столицы.

25 августа в 14:15 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Печерском районе Киева.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, возгорание возникло в трехэтажном жилом доме. Огонь охватил квартиру на третьем этаже и распространился на крышу.

Спасатели в ходе ликвидации пожара эвакуировали из дома шестерых человек. Не обошлось без пострадавших. Сообщается, что одного человека передали медикам.

На месте ЧП работали 68 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники. В 15:37 возгорание удалось локализовать, а в 15:55 — ликвидировать на площади 1000 кв. м.

Причину пожара установят правоохранители.

Напомним, утром 25 августа враг обстрелял село Подолы Купянского района. По данным Харьковской ОГА, в результате атаки был ранен 59-летний мужчина, его госпитализировали. На месте удара возник пожар площадью около 150 кв.

Также сообщалось, что в селе Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. В результате обстрела из РСЗО села Юрченково Чугуевского района повреждены три частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и 3 частных жилых дома, произошел пожар.

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Также напомним, что новые беспощадные атаки врага принесли много горя.

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