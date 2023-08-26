Передовые подразделения ВСУ не только освободили с.Работино и продвинулись чуть южнее и восточнее этого села, но и продолжают движение по направлению к с.Вербовое.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец объяснил, что это, по сути, означает, что ВСУ приступили к прорыву первых позиций главного рубежа обороны противника.

По его словам, первые признаки паники российского командования проявились еще несколько суток назад, когда под Новопрокоповку были перемещены прямо с соседнего Васильевского направления подразделения 503-го мотострелкового полка. Затем сюда же, к месту "прорыва" ВСУ, оккупанты начали подтягиваться подразделения и 4-й армейской базы.

"Теперь ситуация и боевые порядки российских войск в районе с.Новопрокоповка, а также западнее и восточнее этого н.п., напоминают некий "творческий беспорядок", или, лучше сказать - ассамблею "блатных и нищих". Кого только не пригнало нервное российское командование оборонять Новопрокоповку", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что под Работино командование рф бросило все, что нашкрябало у себя в оперативном тылу, и даже потянуло сюда подразделения с соседнего направления.

"И все это на участке от с.Копани к району восточнее с.Новопрокоповка (первых позиций главного рубежа обороны), на фронте шириной примерно в 12.5 км. И весь этот "слоёный пирог" сейчас усиленно готовится "стоять насмерть"... Тактическая плотность подразделений противника здесь - запредельная...", — отметил эксперт.

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