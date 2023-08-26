Данное событие представляет собой весьма удачное выполнение задачи для десантной группы, которая высадилась на побережье.

В ходе специальной операции, проведенной в Крыму два дня назад, украинские разведчики нанесли ущерб четырем быстроходным катерам и уничтожили 30 оккупантов, успешно завершив задачу без потерь среди своих. По словам полковника запаса Вооруженных Сил Украины и опытного инструктора-летчика Романа Свитана, высадка десантной группы в режиме налета на побережье Крыма являлась предсказуемой развитием событий.

Эксперт отметил, украинские разведчики уже несколько месяцев ведут подобные операции на восточном побережье. Их методика заключается в проникновении в глубину вражеской территории, выполнении боевых задач и успешном отходе.

"Уничтожение 30 российских силовиков представляет собой весьма удачное выполнение задачи для десантной группы, которая высадилась на побережье. Как ГУР, так и контрразведка Службы Безопасности Украины, а также Силы Специальных Операций работают в схожем ключе. Просто в данной ситуации все было документировано, и это имеет огромное значение" - заключил эксперт.

Эксперт также считает, что сейчас особенно важно добиваться ликвидации пусковых систем.

"Количество производимых ракет может быть весьма внушительным, но следует понимать, что пусковые установки имеют ограниченный ресурс. Поэтому именно выведение из строя данных систем существенным образом уменьшит вероятность нашей территории подвергнуться вражеским обстрелам" - заключил эксперт.

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