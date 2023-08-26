После освобождения Работино в Запорожской области украинской армия приблизилась уже ко второй линии обороны противника.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online объяснил, насколько уязвима следующая линия обороны российских оккупантов, а также от чего будут зависеть перспективы прорыва Вооруженных сил Украины на этом направлении.

"Все зависит от того, какие силы и средства на эти линии подтягиваются. Дело в том, что линии обороны отрыты, они как-то инженерно оборудованы, то есть есть определенные инженерно-технические сооружения на каждой линии обороны. У россиян не хватает сейчас сил.

У них есть линии обороны, которые просто стоят пустые. Но если они будут наполнены, то это будет полноценная линия обороны. Если нечем будет наполнять — это, естественно, легкий выход и обход. Ну, легкого там точно не будет, по крайней мере, легче, чем прорываться, прогрызаться через линию обеспечения с минными полями. Потому здесь будет все зависеть как раз от маневра россиян силами и средствами", — заявил эксперт.

По его словам, этот маневр оккупантов ВСУ могут "спеленать", если растянут россиян по фронту от Купянска до Олешек.

"Кстати, даже Буданов сейчас еще их растягивает и до Крыма в том числе, то есть плюсом как минимум еще 100 километров добавляет. Вот как раз эти действия нужны для растяжки сил и средств противника", — добавил Роман Свитан.

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