Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт испанской тортильи на сковороде. Кулинар отметил, что блюдо состоит из нескольких ингридиентов, потому оно выгодно. Это блюдо можно назвать картофельным омлетом и оно поразит вас тем, что оно прекрасно в горячем и в холодном виде.

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, что существует множество вариантов, как изменить вкус испанской тортильи. Если вы хотите сделать тортилью более воздушной, добавьте немного молока или сливок к яйцам. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавил, что вы можете включить другие ингредиенты, такие как сладкий перец, кабачки, грибы, ветчина или сыр.

"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингриденты, которые понадобятся для приготовления блюда:

500 г картофеля

5 яиц

100 мл оливкового масла (+2 ст. л. для жарки тортильи)

1 лук

по вкусу соль

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, что нужно сначала очистить картофель и лук, после чего порезать на кубики. Аккуратно расположите картофель в сковороде и обжаривайте в течение 10 минут. Затем добавьте лук и готовьте на среднем огне еще около 20 минут, пока картофель не станет мягким. Потолчите картофель.

Дальше кулинар говорит, что переложите картофель и лук в миску, добавьте соль по вкусу и перемешайте хорошо. В другой миске разбейте 5 яиц, посолите и перемешайте вилкой или венчиком, но не создавайте пену. Затем объедините яйца с картофелем и оставьте смесь на 5 минут.

Как отметил "Мастер Шеф" Клопотенко, на разогретой сковороде с небольшим количеством оливкового масла распределите яично-картофельную массу и равномерно распределите лопаткой. Жарьте на среднем огне, подсовывая края лопаткой к центру для создания круглой формы, пока яйца не загустеют. Затем аккуратно переверните тортилью с помощью тарелки.

Дальше добавьте 1-2 ложки остаточного масла в сковороду и положите тортилью с сырой стороной вниз. Жарьте еще 3-4 минуты, а затем оставьте тортилью на сковороде еще 2 минуты. Таким образом, вкусная испанская тортилья готова к подаче.

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