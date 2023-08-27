"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко посоветовал, подавать яйца по-шотландски горячими в любой гарнир, или как основное блюдо на праздничный стол.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт интереского блюда - яйцо по-шотландски фаршированное в фарше. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко раскрыл, что это блюдо популярно не только в Шотландии и Великобритании, но и в разных странах мира.

"Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что яйцо по-шотландски – это вкусно, оригинально, насыщенно и питательно. Поэтому кулинар рекомендует попробовать этот рецепт, готовить блюдо часто и с удовольствием.

"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингридиенты, которые понадобятся для приготовления блюда:

4 яйца

300 г говяжьего фарша

60 мл красного сухого вина

2 желтка для панировки

1 ст. л. муки

1 ст. л. панировочных сухарей

600 мл растительного масла для фритюра

1 щепотка кориандра

сок половины лимона соль

перец по вкусу

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отметил, что нужно поместить фарш в миску, добавьте сок половины лимона, немного молотого перца и 1-2 щепотки соли. Залейте 60 мл красного сухого вина в фарш и хорошо смешайте, чтобы он равномерно впитал вино. Добавьте щепотку кориандра в фарш, чтобы подчеркнуть аромат.

"Мастер Шеф" Клопотенко добавил, что дальше возьмите вареное яйцо, оборвите его скорлупу и обмотайте фаршем. Важно, чтобы слой мяса был равномерным и не слишком большим. Обвалите яйцо с фаршем в муке, чтобы равномерно покрыть его со всех сторон. Разделите два желтка вилкой, затем выложите яйцо по-шотландски в эту смесь. Тщательно распределите желток по поверхности яйца, удалив излишки. Покройте яйца панировочными сухарями.

Разогрейте 600 мл масла в фритюрнице или глубокой кастрюле. Обжаривайте яйца с панировкой 5-7 минут до золотистой корочки. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко заявил, что после этого извлеките их с помощью шумовки и положите на бумажное полотенце, чтобы забрать излишки масла. Итак, вкусные яйца по-шотландски готовы к подаче.

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