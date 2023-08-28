Некоторые инфраструктурные объекты на территории Украины были неприкасаемые для российских ракет, они как будто берегли их в надежде, что захватят территории с этими объектами. Однако сейчас ситуация поменялась.

Об этом в эфире Espreso.TV рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

Он навел в пример два больших объекта в Украине – Мотор Сич и Южмаш, которые долгое время не были подвержены атакам со стороны России, однако теперь по ним тоже прилетает.

"Мотор Сич и Южмаш больше года не были мишенями для россиян. Наоборот, такое впечатление, что они очень тщательно следили, чтобы туда ни одна ракета не полетела, потому что они надеялись взять их себе, им эти объекты и многие другие очень важны. Я назвал просто два самых знаковых, вот именно Южмаш и Мотор Сич. При том что и Днепр, и Запорожье постоянно под обстрелами, но туда ничто не прилетало, и это было совершенно не случайно. Россияне надеялись, что эти объекты скоро станут их, и будут работать их оборонпром, они им критически необходимы", - рассказал Евгений Дикий.

Как подметил эксперт, сейчас же ситуация изменилась, и даже по таким объектам начало прилетать. Видимо, оккупанты смирились, то не захватят эту территорию, а значит, надо это все уничтожать.

"По ним начали бить, и это означает, что россияне признали факт, что кроме тех территорий, которые они сейчас удерживают, они в ближайшее время никакие другие не захватят. А раз так, то все на этих территориях подлежит наоборот тотальному разрушению и уничтожению. У них уже пошла соответственная пропаганда, то есть их пропагандисты теперь запустили новый так сказать месседж: "потом отстроим", - рассказал эксперт.

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