Такое рокадное перемещение с левого фланга на правый и наоборот, как раз говорит о том, что командование уже в затруднительном положении.

Первая линия обороны оккупантов наконец-то прорвана, теперь мы находимся между первой и второй линиями фронта. Детальнее об этом сообщил Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

«Мы движемся от первой линии фронта и в принципе дальше уже будет продвижение по второй линии обороны врага. Здесь нет кого брать в осаду, после прорыва первой линии, количество войск резко сократилось. Там теперь ситуация, не сказать сложная, скорее близкая к нервной.

Почему нервная? Потому что оккупанты начали бросать войска вдоль линии фронта. Мы выделяем сейчас Токмак, потому что в направлении туда наши войска как раз и прорвались. При этом на Васильевском участке фронта мы можем возобновить наступательные действия.

Несмотря на это, оккупанты все равно рискуют и снимают войска, стягивает их сюда, чтобы попытаться остановить продвижение наших войск» - делится эксперт.

Он добавил, что такое рокадное перемещение с левого фланга на правый и наоборот, как раз говорит о том, что командование у них уже в затруднительном положении, у них нет резервов.

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"Я бы никого никуда не гнал. Но там нет шансов удержать этот выступ, поэтому вопрос его ликвидации – это просто вопрос ближайшего времени и соответственно фронт выровняется" - также поделился эксперт.

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