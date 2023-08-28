На самом деле место и время съемки видео не установлено, как и факт отправки Т-10 в Украину. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что, во-первых, рф ещё не исчерпала ресурс Т-62 и Т-54/55, а во-вторых, танк Т-10 для своего времени был очень неплохим и весьма конкурентоспособным.

"Но в наших реалиях это мастодонт, который потерялся во времени. Да, его можно использовать как импровизированную САУ, в целом, как используют сейчас в РОВ не только старые танки Т-62 и Т-54/55, но и даже полу-современные Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3... Но всё же Т-10 геморройный. Прежде всего, этих танков осталось очень мало, при этом, большая их часть не подлежит восстановлению", — пишет Александр Коваленко.

Кроме того, у Т-10 специфическая пушка, требующие специфические выстрелы, которые уже не производятся, а те, что остались на хранении, представляют большую угрозу для экипажа, чем для противника.

"В общем, очень много нюансов, говорящих не в пользу снятия с консервации этих танков, ибо геморроя с ними ещё больше чем с Т-62 или Т-54/55. С другой стороны, если россия и вправду пошла на такие шаги, то это говорит об острейшем ресурсном кризисе, который пытаются заткнуть абсолютно всем", — добавил военный обозреватель.

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