О трагических последствиях атаки врага сообщили в Полтавской ОГА, пишет Politeka.net.

«В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов», – сообщили в ОГА.

Также сообщается, что производственный цех полностью разрушен.

Добавим, ночью 28 августа противник нанес удар ракетами морского и воздушного базирования.

«Четыре крылатых ракеты «Калибр» были выпущены из вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии. Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины», - сообщили в воздушных силах ВС Украины.

В результате боевой работы уничтожены четыре воздушных цели: две крылатые ракеты "Калибр"; две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Также сообщалось, что сегодня утром россияне ударили по Кривому Рогу.

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На фронте заметили тревожные изменения.

Также сообщалось, что Россия переходит к тотальной войне - что изменилось в тактике оккупантов.