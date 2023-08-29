Обстановка на границе с Белоруссией полностью контролируется украинскими защитниками.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В настоящее время российский наземный компонент в полном составе выведен из Беларуси и находится в составе резерва объединенной группировки войск России, части которой ведут наступление на Купянском/Лиманском направлении", - сообщил Наев.

В то же время, в сентябре на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ ("Эшелон", "Поиск", "Взаимодействие"), которые могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия.

Наев также подчеркнул, что Россия так и не достигла стратегических целей, поэтому в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления.

«Организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключается», - предупредил Наев.

Однако на данный момент признаков формирования ударных группировок в полосе ОСУО "Север" не замечено.

"Наличный комплект войск прикрытия вооруженных сил Беларуси и группировки прикрытия ДК из состава группировки "Запад" готов преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий на собственной территории", - заверил Сергей Наев.

Наев также подчеркнул, что риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси не исключается.

Украина принимает меры по повышению своих контрдиверсионных и оборонных способностей.

Ранее мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила, что в Беларусь прибыли военные из Казахстана.

Цель прибытия – участие в учениях ОДКБ «Боевое братство-2023», которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября.

Боевое братство-2023 проводятся под эгидой ОДКБ.

Известно, что в учениях примут участие более 2500 военнослужащих, более 500 единиц техники и будут задействованы полигоны "Брестский", "Гожский", "Доманова", "Обуз-Лесновский", "Чепелево" и "Лесище".

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