Ворог не припиняє намагань перетнути кордон України у Північній операційній зоні.

Про черговий інцидент на кордоні повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Politeka.net.

За його словами, чергову ворожу спробу перетину державного кордону України з боку російської федерації було припинено в межах Новгород-Сіверської територіальної громади.

«Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій», - повідомив Наєв.

За його словами, по диверсійним силам противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків.

Вони, зазнавши втрат пораненими та вбитими, відійшли у зворотному напрямку.

Додамо, що Наєв не відкидає повторного ворожого наступу на Київ.

"Ми розуміємо, що ворожі наміри залежать тільки від рішень вищого політичного керівництва РФ. Тож, з огляду на зазначене, така ймовірність існує, але станом на зараз вона не підкріплена силами та засобами. Але це не означає, що в подальшому вона не може статися", — наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

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