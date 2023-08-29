Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Донецкую ОГА, в полночь российские захватчики нанесли ракетный удар по Дружковке.
«Попали в зеленую зону», - говорится в сообщении ОГА.
Также сообщается, что на Волновахском направлении под обстрелами находились Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленко.
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К счастью, обошлось без жертв.
«На Донецком направлении повреждены 6 домов в Курахово. На Горловском направлении в Шаховской общине 2 человека погибли и 1 ранен. В Соледарской общине под огнем Раздолевка, Васюковка и Федоровка», – рассказали в ОГА о последствиях новых атак.
Еще один человек погиб на Лисичанском направлении – в Лимане. В Северске повреждены дома на трех улицах.
«Всего за сутки россияне убили 5 жителей Донбасса, ранили еще 4», - говорится в сообщении.
Добавим, что российские захватчики тоже не прекращают терроризировать Харьковщину.
Так, за прошедшие сутки, согласно данным Харьковской ОГА, российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием боевой авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.
Кроме того, в с. Явирское Изюмского района на поле во время работ по разминированию взорвался и загорелся трактор Т-150 на дистанционном управлении.
К счастью, люди не пострадали.
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