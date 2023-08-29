Обстановка на кордоні з білоруссю повністю контролюється українськими захисниками.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ рф, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку», - повідомив Наєв.

В той же час, у вересні на території білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ (“Ешелон”, “Поиск”, “Взаимодействие”), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.

Наєв також підкреслив, що росія так і не досягла стратегічних цілей, тож в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку.

«Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається», - попередив Наєв.

Однак на даний момент ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ "Північ" не помічено.

«Наявний комплект військ прикриття збройних сил білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання “Запад” готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території», - запевнив Сергій Наєв.

Наєв також наголосив, що ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території білорусі не виключається.

Тож Україна вживає заходів щодо підвищення своїх контрдиверсійних та оборонних спроможностей.

Додамо, раніше моніторінгова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що до Білорусі прибули військові з Казахстану.

Мета прибуття – участь у навчаннях ОДКБ «Бойове братство-2023», які відбудуться у Білорусі з 1 по 6 вересня.

«Бойове братство-2023» проводяться під егідою ОДКБ.

Відомо, що в навчаннях візьмуть участь понад 2500 військовослужбовців, понад 500 одиниць техніки та будуть задіяні полігони «Брестський», «Гозький», «Доманова», «Обуз-Лісновський», «Чепелево» та «Лесище».

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