О том, как изменилась ситуация на этом участке фронта рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По его словам, на Бердянском направлении противник начал отвод своих подразделений на рубеж с. Приютное – с. Заветное желание.

«Подразделения 394 мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады уже отошли из района равнопольских прудов и постепенно отходят еще южнее.

Таким образом, на Бердянском направлении устанавливается ситуация нового качества. Вопрос содержания с.Приютное становится для противника "тактически важным" делом в ближайшие дни», - сообщил Машовец.

Объясняя, что происходит, Машовец отметил, что ключевой рокадной коммуникацией противника в полосе наступления украинских войск на Бердянском направлении является дорога, которая ведет из района с.Новозлатополь в с.Новомайорское через - с.Любимовка, с.Орлинское, с.Старомлиновка, с.Керменчик.

По сути, продолжает Машовец, именно на всей протяженности этой дороги и наступают украинские войска. Ключевым "узлом" этой коммуникации является с.Старомлиновка, которое расположено на пересечении этой дороги и дорог, ведущих на север, в сторону с.Старомайорское и с. Урожайное, а также на юг в сторону с.Новопетрековка.

«Понятно, что противник будет держаться за этот "узел" любой ценой... Кроме этого, противником оборудованы достаточно мощные батальонные районы обороны в рамках полос обороны полкового уровня, обустроенных противником на "концовках" этой рокады - в районе с .Новозлатополь и в районе с.Новомайорское...», - констатирует Машовец.

Аналитик поясняет, что те подразделения, которые сейчас противник отводит на рубеж с.Приютное - с.Заветное Желание, как раз и должны прикрыть с севера западный отрезок этой рокады в зоне ответственности 5-й общевойсковой армии противника, а восточный отрезок - сфера ответственности части и 36-й общевойсковой армии противника.

По словам Машовца, основные усилия противник будет концентрировать именно по оси главной дирекции украинской офензивы, а именно в районе с.Старомлиновка и прилегающей к ней западнее и восточнее местности.

Однако, как говорит Машовец, для фланговых районов полосы наступления ВСУ противник, очевидно, также выделяет достаточно значительные силы и средства. И одну из ведущих ролей в "событиях на флангах" играют подразделения морской пехоты оккупантов.

Военный аналитик подчеркнул, что оккупанты стараются удержать за собой два ключевых пункта на Бердянском направлении (с.Старомлиновка и с.Керменчик), чтобы не дать возможности передовым подразделениям ВСУ выйти к первой позиции главного рубежа обороны.

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