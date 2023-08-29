Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области рядом с поселком Прудным.
Как сообщают российские телеграм-каналы, на борту находились, по разным данным, три или четыре человека, по предварительным данным все погибли.
Появилась информация, что упавший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ.
"Борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр «взлет-посадка». По уточненным данным, на борту находились 3 человека. Все они погибли", - сообщает телеграм-канал "База".
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Предварительная причина крушения Ми-9 - отказ техники.
Впрочем, официальной информации о причинах падения пока нет, как и данных о том, кто именно был на борту.
Напомним, на беларусско-украинской границе ночью прогремел сильный взрыв.
Сегодня 29 августа в районе 03:30 на ЖД-мосту в 800 метрах от станции «Словечно» якобы сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.
Также появилось фото, на котором видно разрушенное ЖД-полотно на мосту прямо на самой границе Беларуси с Украиной.
Кадр сделан с территории РБ в сторону Украины.
В результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Утверждается, что причиной взрыва стал удар молнии.
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