Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области рядом с поселком Прудным.

Как сообщают российские телеграм-каналы, на борту находились, по разным данным, три или четыре человека, по предварительным данным все погибли.

Появилась информация, что упавший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ.

"Борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр «взлет-посадка». По уточненным данным, на борту находились 3 человека. Все они погибли", - сообщает телеграм-канал "База".

В Челябинской области РФ рухнул Ми-8

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Предварительная причина крушения Ми-9 - отказ техники.

В Челябинской области РФ рухнул Ми-8

Впрочем, официальной информации о причинах падения пока нет, как и данных о том, кто именно был на борту.

В Челябинской области РФ рухнул Ми-8

В Челябинской области РФ рухнул Ми-8

Напомним, на беларусско-украинской границе ночью прогремел сильный взрыв.

Сегодня 29 августа в районе 03:30 на ЖД-мосту в 800 метрах от станции «Словечно» якобы сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.

Также появилось фото, на котором видно разрушенное ЖД-полотно на мосту прямо на самой границе Беларуси с Украиной.

Кадр сделан с территории РБ в сторону Украины.

В результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Утверждается, что причиной взрыва стал удар молнии.

Последние новости Украины:

Россияне нанесли новый ракетный удар - над землей стелется черный дым.

Также сообщалось о страшной авиакатастрофе в Житомирской области - сделано новое заявление.

Напомним также, что оккупанты модернизировали "Шахеды" - что известно о новом оружии.