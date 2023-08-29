Военный эксперт рассказал, что оккупанты вынуждены снимать боеспособные части с приоритетных направлений и бросать их в район Бахмута.

Как только Вооруженные силы Украины начали давить на Бахмутском направлении в районе Берховки, российские оккупационные войска с наиболее приоритетного для них Лиманского направления начали снимать боеспособные подразделения и бросать их под Бахмут.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, у оккупационных российских войск действительно есть трудности с резервами и боеспособными частями.

"Эта ситуация, она характерна не только для Запорожского направления. Как только мы начали давить на Бахмутском направлении в районе Берховки, с Лиманского, то есть наиболее приоритетного для них, снимается боеспособное подразделение – одно из наиболее боеспособных – 89-я дивизия ВДВ, у которой место постоянной дислокации Иваново, и перекидывается в район Берховки", - рассказал Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, аналогичная ситуация и в районе Андреевки и Клещеевки, это тоже Бахмутское направление, но другой фланг.

"Перебрасывают 83-ю бригаду, второй армейский корпус с "ЛНР", плюс усиливают отрядами "Ахмат". То есть, ну сборная солянка, но вот это характерно, то есть оголяют скажем так направление потенциального удара и вынуждены перекидывать оттуда наиболее боеспособные подразделения, чтобы каким-то образом удержать украинское контрнаступление", - говорит эксперт.

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