То, как сейчас воюют Вооруженные силы Украины называют тактикой тысячи порезов. Это помогает рассосредоточить силы врага перед нанесением главного удара и соответственно прорыва на фронте.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, тактика тысячи порезов предусматривает нанесение нескольких ударов, в нескольких разных местах. Поэтому россияне не могут понять, где, например, на данный момент будет сосредоточен основной удар.

"И спокойное до этого направление Угледарское, сейчас в зоне активного внимания Вооруженных Украины. Есть активизация, а соответственно продвижение. А Угледарское направление – это выход к Волновахе и к Мариуполю. То есть это одно из приоритетных направлений, возможно, украинского контрнаступления. Причем именно его оккупанты и рассматривали. В свое время даже министр обороны оккупантов Шойгу прилетал именно на Угледарское направление, и речь шла об усилении инженерных работ на фоне возможных сообщений об украинском контрнаступлении", - рассказал Дмитрий Снегирев.

Как отмечает эксперт, оккупанты находятся в реальном непонимании основного направления удара.

"То ли это будет Угледар, то ли это будет в Времевский выступ, и мы будем выходить на Бердянск, то ли соответственно это Запорожское направление с продвижением к Токмаку, то ли это со стороны Лимана в сторону Горловки. И вот это заставляет их дергаться, снимать резервы с одного участка фронта на другой. Это блестящая тактика Залужного. Следует, так скажем, отметить нестандартное решение нашего Главкома", - говорит эксперт.

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