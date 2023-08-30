Российские оккупационные войска могут оказаться в окружении в Бахмуте, однако пока не идет речь о котле для армии РФ около Купянска.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.
По его словам, именно в Бахмуте русские могут оказаться так или иначе через некоторое время в окружение, однако, и об этом еще рано говорить, так как противник собрал огромную группировку на Бахмутском направлении.
"Это вполне вероятно, но пока об этом говорить рано, потому что у них около Бахмута на севере сосредоточено достаточно серьезное количество сил и средств. К тому же, агломерация сел не предоставляет возможности нам очень быстро продвигаться. А вот на юге, действительно, в южном секторе от Бахмута ситуация в пользу Сил обороны Украины", - говорит Александр Коваленко.
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По его словам, на южной стороне от Бахмута Вооруженные силы Украины продолжают движение к северной логистической артерии оккупантов.
"Мы продолжаем наше движение к их северной артерии логистической, это трасса, которая соединяет Бахмут с Горловкой. И перерезка этой трассы открывает нам ну множество возможностей по охвату с юга этого городка", - добавил военный обозреватель.
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