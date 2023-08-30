Стало известно о расширении полосы украинского наступления на Токмакском направлении до 20 км. А ресурс Deep State пишет о значительном продвижении украинской армии в сторону Вербового – это Мелитопольское направление.

Как говорит военный эксперт Игорь Романенко, это очень перспективное направление.

Об этом он рассказал в эфире Politeka Online.

По словам эксперта, западные партнеры ожидали начала украинского контрнаступления весной, однако оно началось позже и было не таким стремительным, как хотелось бы. Украинское командование отказалось от декларируемых НАТО доктрин войны и приняло решение воевать малыми тактичными группами. Это имело больший успех, учитывая линии обороны противника.

Кроме того, как напомнил, Игорь Романенко, западные партнеры не предоставили все то вооружение, которое обещалось еще весной. Некоторые виды оружия в Украину поступают только сейчас, что также сказалось на скорости наступления. К тому же, ВСУ до сих пор не имеют господства в воздухе.

"Южнее, на Мелитопольском направлении, конечно, главное там в дальнейшем должно быть направление на Токмак. Потому что это уже как бы центр, хаб и обеспечение первой линии обороны противника был. И фактически главное звеном, узел во второй линии. После которой, несмотря на то, что система обороны противника имеет в разных местах одну и до четырех линий обороны, по глубине от 10 до 40 километров.

Но в данном случае то, что мы с вами обсуждаем, это очень важное направление и с выдвижением и освобождением Токмака, конечно, эти перспективы значительно улучшится", - говорит Игорь Романенко.

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