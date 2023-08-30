Стало известно о расширении полосы украинского наступления на Токмакском направлении до 20 км. А ресурс Deep State пишет о значительном продвижении украинской армии в сторону Вербового – это Мелитопольское направление.
Как говорит военный эксперт Игорь Романенко, это очень перспективное направление.
Об этом он рассказал в эфире Politeka Online.
По словам эксперта, западные партнеры ожидали начала украинского контрнаступления весной, однако оно началось позже и было не таким стремительным, как хотелось бы. Украинское командование отказалось от декларируемых НАТО доктрин войны и приняло решение воевать малыми тактичными группами. Это имело больший успех, учитывая линии обороны противника.
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Кроме того, как напомнил, Игорь Романенко, западные партнеры не предоставили все то вооружение, которое обещалось еще весной. Некоторые виды оружия в Украину поступают только сейчас, что также сказалось на скорости наступления. К тому же, ВСУ до сих пор не имеют господства в воздухе.
"Южнее, на Мелитопольском направлении, конечно, главное там в дальнейшем должно быть направление на Токмак. Потому что это уже как бы центр, хаб и обеспечение первой линии обороны противника был. И фактически главное звеном, узел во второй линии. После которой, несмотря на то, что система обороны противника имеет в разных местах одну и до четырех линий обороны, по глубине от 10 до 40 километров.
Но в данном случае то, что мы с вами обсуждаем, это очень важное направление и с выдвижением и освобождением Токмака, конечно, эти перспективы значительно улучшится", - говорит Игорь Романенко.
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