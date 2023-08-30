В Минобороны Украины уже подтвердили взятие ВСУ села Роботино, теперь для нашей армии открылся путь к освобождению Токмака. Хотя на самом деле, более важным в стратегическом плане является Мелитополь. И именно это должно стать главным направлением для ВСУ.

Об это в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, сам по себе Токмак не имеет стратегического значение, нам более важен и интересен Мелитополь.

"Это транспортный хаб, там идет железная дорога, ветка Мариуполь-Волноваха-Мелитополь-Джанкой. И этот узел он очень важен для обороны в целом этого всего направления. Что сейчас происходит там в районе Роботино? Роботино – это первая линия обороны, ее уже можно сказать что прервали и там уже закрепились. За ней находится вторая и третья линия, они более укреплены, чем первая линия", - рассказал Павел Нарожный.

По его словам, перед первой линией обороны были большие минные поля, также они есть между первой и второй линией обороны, но они намного меньше.

"И враг, скажем так, он уже очень обессилен работой нашей артиллерии и всеми остальными факторами, которые там существуют. Поэтому все выглядит так, что темп в какой-то степени ускорился. Ну это такой, скажем так, осторожный взгляд на текущий момент. То есть, мы Роботино освобождали месяц примерно, может даже полтора месяца, а здесь мы уже говорим о следующих населенных пунктах, которые находятся уже за Роботино. То есть, речь сейчас идет о том, что идет продвижение в сторону Токмака, и в сторону Мелитополя", - добавил эксперт.

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