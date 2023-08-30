Как пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА, враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет.
«Сначала рашисты применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы «Shahed»). Несколько групп дронов направлялись в Киев с разных направлений. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс», - рассказали в КМВА.
Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей.
В Киеве зафиксировано падение обломков в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие.
«В Шевченковском районе, на территории предприятия части рашистских ракет убили двух человек, еще один получил повреждение. Также, в результате падения остатков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах», - говорится в сообщении.
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В обоих районах обломки упали на территории нежилой застройки, возникли возгорания.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что жертвами ракетной атаки стали двое мужчин.
"По одному из адресов в Шевченковском районе, в нежилой застройке, обнаружили двух погибших мужчин", - рассказал мэр.
Также известно о получившей травмы девушке.
«По еще одному вызову в Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от обломков стекла», – рассказал Кличко.
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