Российские захватчики терроризируют мирных украинцев в их домах и днем, и ночью.

Так, минувшей ночью около полуночи враг обстрелял с. Ольховка Купянского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

В результате атаки поврежден не эксплуатируемый дом, произошел пожар.

Кроме того, сегодня около 05:00 утра враг обстрелял пгт Боровая Изюмского района.

«Получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет, - сообщили в ОГА о последствиях обстрела.

В целом за прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения гатив по населенным пунктам Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области.

В результате обстрела с. Осиново Купянского района произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

В Купянске обстрелом было повреждено частное домовладение, произошел пожар.

В результате обстрелов из РСЗО города Волчанск повреждены по меньшей мере два частных дома, хозяйственные постройки, четыре гаража и автомобиль, произошли пожары.

По селу Шейковка враг ударил авиабомбой - повреждены линии электропередач и газовая труба.

Поселок Загрызлово находился под ударом, вероятно, кассетных боеприпасов из РСЗО "Ураган" - поврежден дом.

Ранее стало известно, что из опасных общин Купянского района эвакуировано уже 743 человека, 170 из них - дети.

«В Купянске и окружающих общинах, постоянно находящихся под обстрелами, остается около 11 тысяч человек. Среди приоритетных задач для нас – вывоз семей с детьми.

Враг продолжает ежедневно обстреливать приближенные к линии фронта населенные пункты. Почти каждый день фиксируем пострадавших гражданских. Так что эвакуироваться необходимо», - сообщал руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Последние новости Украины:

Днепр сотрясли сильные взрывы, съехались спасатели.

Также сообщалось о новом подлом авиаударе - куда на этот раз попал враг.

Напомним также, что ситуация под Бахмутом накалена до предела.