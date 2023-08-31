Так, ворог наніс черговий авіаудар по Бериславщині, пише Politeka.net з посиланням на керівницю пресцентру ОК "Південь".

«Ворог застосував черговий авіаудар по Бериславщині. Вони продовжують нищити сільськогосподарську інфраструктуру, їм не дає спокою потужність аграрного регіону, який в таких складних умовах все одно розвивається, піднімається, і нарощує свої потужності», - розповіла Гуменюк в ефірі телемарафона.

Крім того під вогнем залишаються населені пункти вздовж правого берега. Ворог гатить по житловим кварталам з танків, артилерії і мінометів.

Додамо, раніше в Херсонській ОДА розповіли про знищення ще одного дитячого садка. Будівля закладу у селі Миколаївка Тягинської громади, в якому колись лунав дитячий сміх, перетворилася на руїни.

«Це черговий освітній заклад, зруйнований російською армією на Херсонщині. Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали», - повідомляли в ОДА.

Також стало відомо про ще одну трагедію - на вибуховому пристрої, залишеному росіянами, підірвався та загинув 43-річний житель Новопетрівки.

Чоловік, працюючи на тракторі, наїхав на вибуховий предмет, відбулася детонація. Водій отримав травми несумісні з життям.

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